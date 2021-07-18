Sivasspor Petrocub maçına hazırlanıyor
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Sivasspor Petrocub maçına hazırlanıyor

Sivasspor Petrocub maçına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip 22 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kampın 17'nci gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk ve şut çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

Antrenmanda yeni transfer Pedro Henrique de yer aldı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Sivasspor Petrocub maçına hazırlanıyor
Sivasspor Petrocub maçına hazırlanıyor
Sivasspor Petrocub maçına hazırlanıyor
Sivasspor Petrocub maçına hazırlanıyor
Sivasspor Petrocub maçına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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