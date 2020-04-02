Sivasspor Oyuncuları Antremanlarına Evlerinden Devam Ediyor
Türkiye'de alınan karar doğrultusunda lig maçlarının ertelenmesinden sonra evlerinde karantinaya çekilen Sivasspor'lu antremanlarını ihmal etmediler ve evlerinden antremanlarını yapmaya devam ediyorlar.
02.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:32
Türkiye'de alınan karar doğrultusunda lig maçlarının ertelenmesinden sonra evlerinde karantinaya çekilen Sivasspor'lu antremanlarını ihmal etmediler ve evlerinden antremanlarını yapmaya devam ediyorlar.
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Kaynak: Dugout