Sivasspor ölen taraftarları unutmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor ölen taraftarları unutmadı

DG Sivasspor Kulübü, 17 Eylül 1967'de oynanan Kayserispor - Sivasspor maçında çıkan olaylarda ezilerek hayatını kaybeden 43 taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sivasspor ölen taraftarları unutmadı
17.09.2020 13:44 | Son Güncelleme: 17.09.2020 13:51

DG Sivasspor Kulübü, 17 Eylül 1967'de oynanan Kayserispor - Sivasspor maçında çıkan olaylarda ezilerek hayatını kaybeden 43 taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan ve 43 taraftarımızın hayatını kaybettiği karşılaşmanın üzerinden 53 yıl geçti. O gün hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

NE OLMUŞTU? 17 Eylül 1967'da Kayseri'de oynanan Kayserispor - Sivasspor maçına Sivas'tan 40 otobüs, 20 minibüs ve trenle çok sayıda taraftar gitmişti. Maçın 20. dakikasında Küçük Oktay'ın golü sonrası karşılaşmada olaylar çıkmıştı. Kavgada korunmak isteyen Sivasspor taraftarları tribünlerden çıkmak istedi. Çıkış kapısının içeriye doğru açılması nedeniyle çıkan izdihamda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Mustafa Şentop Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hanife Müge Anlı Aytaç Ağırlar Fahriye Evcen
Spor Falcao Sörloth Adem Büyük Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Çocuk Şişli Meriç
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor ölen taraftarları unutmadı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 13:56:51. #1.15#
title