Sivasspor mücadelesinde taraftar krizi
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Sivasspor mücadelesinde taraftar krizi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivasspor mücadelesinde taraftar kriziTolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada birçok taraftar kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından içeriye alınmadı.

Sivasspor mücadelesinde taraftar krizi

Tolga SAĞLAM/ TRABZON (DHA) - Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada birçok taraftar kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından içeriye alınmadı. Tribünde bulunan taraftarlar bu duruma tepki gösterirken, yönetim kurulunun bu konuda gerçekleştirdiği görüşmelere rağmen soruna çözüm bulunamadı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor'da stadyumda taraftar krizi yaşadı. Karşılaşma öncesi birçok bordo mavili taraftar mücadeleyi izlemek için Medical Park Stadyumu'na akın ederken, stadyum dışında çok sayıda taraftar kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından içeriye alınmadı. Trabzonspor yönetim kurulunun bu konuda yaptığı tüm görüşmelerin sonuçsuz kaldığı öğrenilirken, taraftarlara karşı sergilenen bu duruma tepki gösterdiği belirtildi. Tribünde yer alan bordo mavili taraftarlar da müsabaka oynanırken bu konuda sık sık tepki gösteren sloganlar attı.

Sivasspor mücadelesinde taraftar krizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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