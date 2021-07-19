Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz