Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
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Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...

Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin... - Haberler Spor
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