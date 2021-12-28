Sivasspor - MKE Ankaragücü maçının biletleri satışta
DG Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
DG Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasında 30 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt Tribün: 30 TL
Maraton Tribün: 20 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 10 TL
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
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