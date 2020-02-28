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Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

28.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:30
Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup , Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından kondisyon, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıp, çift kale maç oynadı.

Sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural idmana katılmazken, sol el parmağından ameliyat edilen Petar Skuletic ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Sivas'taki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekibin, öğleden sonra kara yoluyla Ankara'ya hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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