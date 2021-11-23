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Sivasspor minyatür kale maç yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor minyatür kale maç yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk ve şut çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde 2 grup halinde minyatür kale maç ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Hatayspor 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor minyatür kale maç yaptı

Sivasspor minyatür kale maç yaptı

Sivasspor minyatür kale maç yaptı

Sivasspor minyatür kale maç yaptı

Sivasspor minyatür kale maç yaptı

Sivasspor minyatür kale maç yaptı

Sivasspor minyatür kale maç yaptı

Sivasspor minyatür kale maç yaptı

Sivasspor minyatür kale maç yaptı

Sivasspor minyatür kale maç yaptı

Sivasspor minyatür kale maç yaptı

Sivasspor minyatür kale maç yaptı

Sivasspor minyatür kale maç yaptı

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