Sivasspor Mert'le Anlaştı

SPOR Toto 2'nci Lig takımı Menemen Belediyespor'un genç orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'in yeni takımlarından Sivasspor'la anlaştı.



Sivasspor'un, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Mert Hakan'ın bonservisi için Menenemen Belediyespor'a 350 bin TL ödeyeceği belirtildi. Yeşil Bursa'da profesyonel olan 23 yaşındaki futbolcu, Altınordu ve Tire 1922'de de oynadı. Geçen sezon sarı lacivertli formayla 42 resmi müsabakada 16 gol atan Mert Hakan, önceki sezonlarda 3. Lig'de 76 maçta 35 kez rakip fileleri sarstı. - İzmir