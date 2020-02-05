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Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışta

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Sivasspor-Medipol Başakşehir müsabakasının biletleri satışa çıktı.

05.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:12
Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışta

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Sivasspor-Medipol müsabakasının biletleri satışa çıktı.


Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.


Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve cuma gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.


Bilet fiyatları şöyle:


1. Kategori (VIP) 54 TL


2. Kategori (Maraton) 27,5 TL


3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL


Misafir tribünü 17,5 TL - SİVAS

Kaynak: İHA
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