Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
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Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

13.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:47
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında dün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşan ve rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Demir Grup Sivasspor, ara vermeden cumartesi günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında dün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşan ve rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Demir Grup Sivasspor, ara vermeden cumartesi günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Adana Demirspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğerleri ise topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı. Kırmızı-Beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında 16 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. 

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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