Sivasspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

09.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:24

Süper Lig'de 21. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK karşısında 5-1 yenildikleri lig maçının ilk 11'inden 3 ismi değiştirdi.

Çalımbay, sakatlıkları devam eden Marcelo Goiano, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt'un yerine Barış Yardımcı, Ziya Erdal ve Fernando Andrade'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Petar Skuletic, Marcelo Goiano, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Isaac Cofie kadroda yer almadı.

Medipol Başakşehir cephesi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da ligin 20. haftasında 3-1 kazandıkları Gençlerbirliği kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Buruk, hafif sakatlığı bulunan Martin Skrtel'in yerine savunmada Carlos Ponck'a, Godson Azubuike'nin yerine ise İrfan Can Kahveci'ye forma verdi.

İstanbul ekibinde hasta olan Mehmet Topal ve sakatlığı bulunan Robinho kadroda yer almadı.

Sivas'ta soğuk hava

Sivas'ta karşılaşma sırasında kar yağışı etkili oldu. Tribündeki skor ekranında hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak gösterildi. Yedek kulübesindeki oyuncular ve bazı taraftarlar, dondurucu soğuktan battaniyelerle korunmaya çalıştı.

Soğuk hava nedeniyle tribünler dolmadı. Medipol Başakşehir için ayrılan misafir tribününde yer alan iki taraftar, "Çok olanlar değil inananlar kazanır" pankartıyla takımlarına destek oldu.

Kaynak: AA