Sivasspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Sivasspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çabukluk çalışması ile yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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