Sivasspor, Max Gradel'in sözleşmesini 2 yıl uzattı
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Sivasspor, Max Gradel'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Sivasspor, Max Gradel'in sözleşmesini 2 yıl uzattı
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, bu yıl kadrosuna kattığı ve etkili futbolu ile dikkat çeken Max Gradel'in sözleşmesini 2023-2024 sezonuna kadar 2 yıl süreyle uzattı.

Demir Grup Sivasspor, bu yıl kadrosuna kattığı ve etkili futbolu ile dikkat çeken Max Gradel'in sözleşmesini 2023-2024 sezonuna kadar 2 yıl süreyle uzattı.

Sezon başında Demir Grup Sivasspor'un Fransa'nın Toulouse takımından transfer ettiği ve 2021 yılında sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcu Max Gradel'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucu 2023-2024 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Başarılı bir sezonu geride bırakan 33 yaşındaki Max Gradel, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bu sezon toplam 48 kez forma giyerken, bu maçlarda 12 kez gol sevinci yaşadı ve 14 kez de asist yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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