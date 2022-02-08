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Sivasspor-Malatyaspor maçının biletleri satışa çıktı

AA, Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor-Malatyaspor maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 13 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, bilet fiyatlarının 1. kategori 70 lira, 2. kategori 50 lira, 3. kategori 25 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Spor Toto Süper Lig, 4 Eylül Stadyumu, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Haber

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