Sivasspor, Malatya maçına hazır
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Sivasspor, Malatya maçına hazır

Sivasspor, Malatya maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor yarın saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, Malatya maçına hazır
Sivasspor, Malatya maçına hazır
Sivasspor, Malatya maçına hazır
Sivasspor, Malatya maçına hazır
Sivasspor, Malatya maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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