Sivasspor maçında deplasman golü kuralı var mı? Sivasspor - Dinamo Batum maçında deplasman golü kuralı olacak mı?
Bugün oynanacak UEFA ön eleme maçlarından birisi Sivasspor - Dinamo Batum arasındaki maç oldu. Maç başlamadan önce futbol severler bu maçta deplasman golü kuralı olacak mı merak etti. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman golü kuralı var mı, geçerli mi? Cevabı sizlerle...
SİVASSPOR'UN İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
İlk maç 2-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Bu maçta deplasman kuralı olacak mı merak edilmişti.
SİVASSPOR - DİNAMO BATUM MAÇINDA DEPLASMAN GOLÜ KURALI VAR MI?
UEFA Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı kaldırıldı. Buna göre 12 Ağustos bugün oynanacak olan Sivasspor - Dinamo Batum maçında deplasman golü kuralı olmayacaktır. Yani bu maçı Sivasspor eğer 1-0 kaybederse maç uzatmalara gitmiş olacaktır.