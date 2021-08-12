Sivasspor maçında deplasman golü kuralı var mı? Sivasspor - Dinamo Batum maçında deplasman golü kuralı olacak mı?

Bugün oynanacak UEFA ön eleme maçlarından birisi Sivasspor - Dinamo Batum arasındaki maç oldu. Maç başlamadan önce futbol severler bu maçta deplasman golü kuralı olacak mı merak etti. İşte detaylar...