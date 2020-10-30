Sivasspor - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maç sonucu! Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç bitti?
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Sivasspor - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maç sonucu! Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç bitti?

30.10.2020 00:48 | Son Güncelleme: 30.10.2020 00:51
Sivasspor - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maç sonucu! Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi gecenin maçları tamamlandı. Peki Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Ligde puan durumu nedir? Tüm detaylar haberimizde...

Avrupa Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün temsilcimiz Sivasspor, M. Tel Aviv ile karşılaştı. Peki Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç bitti, maç sonucu nedir? Golleri kim attı?

SİVASSPOR - MACCABİ TEL AVİV MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

29 Ekim Perşembe günü oynanan Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçını M. Tel Aviv 2-1 kazanmıştır.

MAÇ SONUCU

Sivasspor 1 - 2 Maccabi Tel Aviv

SİVASSPOR - MACCABİ TEL AVİV GOLLERİ KİM ATTI?

Dk. 55 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Dk. 69 Biton (Penaltıdan)

Dk. 74 Peretz (Maccabi Tel-Aviv)

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