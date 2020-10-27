Sivasspor Maccabi Tel Aviv maçını Irfan Peljto yönetecek
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Sivasspor Maccabi Tel Aviv maçını Irfan Peljto yönetecek

27.10.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:37
Sivasspor Maccabi Tel Aviv maçını Irfan Peljto yönetecek

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında karşı karşıya geleceği Maccabi Tel Aviv müsabakasını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek.

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında karşı karşıya geleceği Maccabi Tel Aviv müsabakasını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Sivasspor, 29 Ekim Perşembe akşamı İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'de başlayacak karşılaşmada Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını Amer Macic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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