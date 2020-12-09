Sivasspor, Maccabi Tel Aviv maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında yarın Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında yarın Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak yönetiminde Bloomfield Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Yiğidolar idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.

Maccabi Tel Aviv ile Sivasspor UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında yarın TSİ 23.00'te Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP