Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasmanında
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Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasmanında

09.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:59
Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasmanında

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son maçında yarın akşam deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak.

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son maçında yarın akşam deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Sivasspor'a gruptan çıkabilmesi için mutlak galibiyet gerekiyor.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak. Bloomfield Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek. Geride kalan maçlarda 6 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, grupta 3. sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay'ın takımı, bu puanları Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı gruptaki iki maçta da mağlup ederek hanesine yazdırdı.

Maç Türkiye için büyük önem arzu ediyor

Yarın oynanacak olan maç Sivasspor ve Türkiye için büyük önem arzu ediyor. Kırmızı-beyazlılar yarın rakibini yendiği durumda gruptan çıkacak ve ülke puanına da büyük katkı sağlayacak.

10 eksik var

Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesi 10 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Jorge Felix'in yanı sıra korona virüs testleri pozitif çıkan sekiz futbolcu Maccabi Tel-Aviv karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Avrupa'daki 14. maç

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Maccabi Tel-Aviv mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 14. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 13 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 15 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 28 gole engel olamadı.

Yiğidolar'ın golcüsü Kayode

Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode, bu sezon Avrupa sahnesinde attığı 4 golle kırmızı-beyazlı takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Kayode'yi 2 golle Arouna Kone, 1'er golle Caner Osmanpaşa, Mustapha Yatabare ve Max Gradel takip ediyor. - SİVAS

Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasmanında
Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasmanında
Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasmanında
Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasmanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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