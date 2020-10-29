Sivasspor - M.Tel Aviv maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Sivasspor - M.Tel Aviv maçı muhtemel 11'leri!
29.10.2020 00:32 | Son Güncelleme: 29.10.2020 00:36
Sivasspor ile M.Tel Aviv arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu, Sivas'da oynanacak. Peki, Sivasspor - M.Tel Aviv maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Sivasspor - M.Tel Aviv maçı muhtemel 11'leri!
Sivas'ta oynanacak Sivasspor - M.Tel Aviv maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Sivasspor - M.Tel Aviv maçı muhtemel 11'leri!
SİVASSPOR-M.TEL AVIV MAÇI HANGİ GÜN? SİVASSPOR-M.TEL AVIV SAAT KAÇTA?
Sivasspor-M.Tel Aviv Maçı 29 Ekim Perşembe günü oynanacak. Sivasspor-M.Tel Aviv Maçı 20:55'de başlayacak.
SİVASSPOR-M.TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.