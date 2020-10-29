Sivasspor - M.Tel Aviv maçı hangi kanalda? Sivasspor - M.Tel Aviv maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nin bir diğer heyecanla beklenen maçı ise Sivasspor - M.Tel Aviv maçı. Peki, Sivasspor - M.Tel Aviv maçı hangi kanalda? Sivasspor - M.Tel Aviv maçı saat kaçta?