Sivasspor - M.Tel Aviv maçı hangi kanalda? Sivasspor - M.Tel Aviv maçı saat kaçta?
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Sivasspor - M.Tel Aviv maçı hangi kanalda? Sivasspor - M.Tel Aviv maçı saat kaçta?

29.10.2020 17:24 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:28
Sivasspor - M.Tel Aviv maçı hangi kanalda? Sivasspor - M.Tel Aviv maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nin bir diğer heyecanla beklenen maçı ise Sivasspor - M.Tel Aviv maçı. Peki, Sivasspor - M.Tel Aviv maçı hangi kanalda? Sivasspor - M.Tel Aviv maçı saat kaçta?

Sivasspor - M.Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi maçı 29 10 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:55. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıda görebilirsiniz.

SİVASSPOR - M. TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Sivasspor-M.Tel Aviv Maçı 29 Ekim Perşembe günü oynanacak. Sivasspor-M.Tel Aviv Maçı 20:55'de başlayacak. Sivasspor ile M.Tel Aviv arasındaki UEFA Avrupa LigiMaçı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu, Sivas'da oynanacak.

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