Sivasspor - M.Tel Aviv maçı hangi kanalda? Sivasspor - M.Tel Aviv maçı saat kaçta?
29.10.2020 17:24 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:28
UEFA Avrupa Ligi'nin bir diğer heyecanla beklenen maçı ise Sivasspor - M.Tel Aviv maçı. Peki, Sivasspor - M.Tel Aviv maçı hangi kanalda? Sivasspor - M.Tel Aviv maçı saat kaçta?
Sivasspor - M.Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi maçı 29 10 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:55. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıda görebilirsiniz.
SİVASSPOR - M. TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Sivasspor-M.Tel Aviv Maçı 29 Ekim Perşembe günü oynanacak. Sivasspor-M.Tel Aviv Maçı 20:55'de başlayacak. Sivasspor ile M.Tel Aviv arasındaki UEFA Avrupa LigiMaçı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu, Sivas'da oynanacak.