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Sivasspor, 23 Nisan, Spor, Haber

Sivasspor'lu minik yiğidoların 23 Nisan coşkusu

Demir Grup Sivassporlu minik yiğidolar İstiklal Marşını ve 23 Nisan şarkılarını evlerinden seslendirdikleri bir klip hazırladı.

23.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:23
Sivasspor'lu minik yiğidoların 23 Nisan coşkusu

Demir Grup Sivassporlu minik yiğidolar İstiklal Marşını ve 23 Nisan şarkılarını evlerinden seslendirdikleri bir klip hazırladı.

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan Demir Grup Sivassporlu minik yiğidolar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle klip hazırladı. Minik yiğidolar Sivasspor formalarıyla evlerinde İstiklal Marşını ve 23 Nisan şarkılarını evlerinden seslendirdiler. Klip Demir Grup Sivasspor'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 

Kaynak: DHA

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