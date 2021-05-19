Sivasspor'lu Max Gradel'den 12 asist
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Sivasspor'lu Max Gradel'den 12 asist

Sivasspor'lu Max Gradel'den 12 asist
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Max Gradel, bu sezon ligde takımına 12 asistlik katkıda bulundu.

DG Sivasspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Max Gradel, bu sezon ligde takımına 12 asistlik katkıda bulundu.

Sivasspor'un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Max Gradel, hücum oyunuyla dikkat çekiyor. 2020-2021 sezonunda 39 maça ilk 11'de başlayan ve 39 maçta da görev alan Gradel, 3 bin 400 dakika oyunda kaldı. Fildişi Sahilli oyuncu bu karşılaşmalarda 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Rakip fileleri 11 kez havalandıran deneyimli oyuncu, takımına 12 asistlik katkıda da bulundu. Başarılı oyuncunun Sivasspor'la 31 Mayıs 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Başarılı oyuncular Erdoğan Yeşilyurt ve Fayçal Fajr'ın da 5 asist yaptığı Sivas temsilcisinde, Ahmet Oğuz ile Uğur Çiftçi 3, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Hakan Arslan 2, Robin Yalçın ve Claudemir de birer asist kaydetti.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'lu Max Gradel'den 12 asist
Sivasspor'lu Max Gradel'den 12 asist

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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