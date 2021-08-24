Sivasspor lige iyi başlayamadı
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Sivasspor lige iyi başlayamadı

Sivasspor lige iyi başlayamadı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, ligin ikinci haftasında da dün deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilerek ligde henüz galibiyet yüzü görmedi.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, ligin ikinci haftasında da dün deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilerek ligde henüz galibiyet yüzü görmedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da mücadele eden kırmızı-beyazlılar, yoğun maç programı dolayısıyla ligde beklenenin altında kaldı.

Ligin ilk 2 haftasında kalesinde 3 gole engel olamayan Sivasspor, rakip fileleri ise 1 kez havalandırdı.

Kırmızı beyazlılar, ikinci haftalar itibarıyla Süper Lig'de son 8 sezonundaki en kötü grafiğini sergiledi.

Sivasspor, Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda da ilk iki haftada galibiyet sevinci yaşayamamıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka temsilcisi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 3. haftasında ise 29 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
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