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Sivasspor lige hazırlanıyor

DG Sivasspor, korona virüs (Covid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Sivasspor lige hazırlanıyor
27.05.2020 20:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:50

DG Sivasspor, korona virüs (Covid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

DG Sivasspor, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları gözetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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