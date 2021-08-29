Sivasspor ligdeki ilk beraberliğini aldı
Göztepe ile Süper Lig'de 3. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk beraberliğini elde etti.
Göztepe ile Süper Lig'de 3. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk beraberliğini elde etti.
Sivasspor, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 3. maçına çıktı. Sahadan 2-2 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon 1. beraberliğini elde etti.
Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 mağlubiyet aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı