Sivasspor ligdeki ilk beraberliğini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor ligdeki ilk beraberliğini aldı

Sivasspor ligdeki ilk beraberliğini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe ile Süper Lig'de 3. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk beraberliğini elde etti.

Göztepe ile Süper Lig'de 3. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 3. maçına çıktı. Sahadan 2-2 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon 1. beraberliğini elde etti.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 mağlubiyet aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. - SİVAS

Sivasspor ligdeki ilk beraberliğini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 2 farklı öne geçtiği maçta Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 2 farklı öne geçtiği maçta Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı
Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı
Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı
Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Demet Akalın Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Salih Uçan Arda Güler Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sivasspor ligdeki ilk beraberliğini aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 21:35:34. #1.16#

title