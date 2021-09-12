Sivasspor ligdeki ikinci beraberliğini aldı

Fenerbahçe ile Süper Lig'de 4. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ikinci beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 4. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon ikinci beraberliğini elde etti.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar 4. haftada sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

Sivasspor, ligin 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS