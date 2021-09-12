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Sivasspor ligdeki ikinci beraberliğini aldı

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Sivasspor ligdeki ikinci beraberliğini aldı

Fenerbahçe ile Süper Lig'de 4. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ikinci beraberliğini elde etti.

Fenerbahçe ile Süper Lig'de 4. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ikinci beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 4. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon ikinci beraberliğini elde etti.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar 4. haftada sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

Sivasspor, ligin 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Sivasspor ligdeki ikinci beraberliğini aldı

Sivasspor ligdeki ikinci beraberliğini aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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