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Sivasspor ligdeki 9. beraberliğini aldı

Sivasspor ligdeki 9. beraberliğini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Lider Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'de 21. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 9. beraberliğini elde etti.

Lider Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'de 21. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 9. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Trabzonspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 21. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 9. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında Göztepe ile 2-2, dördüncü haftada Fenerbahçe ile 1-1, beşinci haftada Gaziantep ile 1-1, dokuzuncu haftada Antalyaspor ile 2-2, onuncu haftada Adana ile 1-1, on birinci haftada Altay ile 1-1, on ikinci haftada Giresunspor ile 0-0 ve on sekizinci haftada Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı. - SİVAS

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Lider Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'de 21. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 9. beraberliğini elde etti.

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