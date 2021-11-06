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Sivasspor ligdeki 7. beraberliğini aldı

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Sivasspor ligdeki 7. beraberliğini aldı

GZT Giresunspor ile Spor Toto Süper Lig'de 12. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki yedinci beraberliğini elde etti.

SİVAS (İHA) - GZT Giresunspor ile Spor Toto Süper Lig'de 12. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki yedinci beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Giresun karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 12. maçına çıktı. Sahadan 0-0 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon yedinci beraberliğini aldı.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin ilk haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 2-2, 4. haftada da deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. 5. haftada Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 6. haftada ise Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti. Sivas temsilcisi 7. haftada Karagümrük'ü 4-0 yenerken, 8. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Yiğidolar 9. haftada sahasında Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas temsilcisi 11. haftada da Altay ile 1-1 berabere kalmıştı.

Sivasspor, ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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