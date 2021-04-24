Sivasspor ligdeki 16. beraberliğini aldı

Denizlispor ile Süper Lig'de 35. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 16. beraberliğini elde etti.

Denizlispor ile Süper Lig'de 35. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 16. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 35. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon 16. beraberliğini elde etti. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 12 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. Sivasspor, ligin 3. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0, 7. haftasında Hatayspor ile 1-1, 9. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1, 11. haftada Trabzonspor ile 1-1, 12. haftada Antalyaspor ile 1-1, 16. haftada Denizlispor ile 2-2, 17. haftada Yeni Malatyaspor ile 2-2, 19. haftada Başakşehir ile 1-1, 20. haftada Fenerbahçe ile 1-1, 23. haftada BB Erzurumspor ile 0-0, 27. haftada Rizespor ile 0-0, 28. haftada Hatayspor ile 1-1, 29. haftada Galatasaray ile 2-2, 32. haftada Trabzonspor ile 0-0 ve 36. haftada da lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı