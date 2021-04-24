Sivasspor ligdeki 16. beraberliğini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor ligdeki 16. beraberliğini aldı

Sivasspor ligdeki 16. beraberliğini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor ile Süper Lig'de 35. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 16. beraberliğini elde etti.

Denizlispor ile Süper Lig'de 35. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 16. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 35. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon 16. beraberliğini elde etti. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 12 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. Sivasspor, ligin 3. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0, 7. haftasında Hatayspor ile 1-1, 9. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1, 11. haftada Trabzonspor ile 1-1, 12. haftada Antalyaspor ile 1-1, 16. haftada Denizlispor ile 2-2, 17. haftada Yeni Malatyaspor ile 2-2, 19. haftada Başakşehir ile 1-1, 20. haftada Fenerbahçe ile 1-1, 23. haftada BB Erzurumspor ile 0-0, 27. haftada Rizespor ile 0-0, 28. haftada Hatayspor ile 1-1, 29. haftada Galatasaray ile 2-2, 32. haftada Trabzonspor ile 0-0 ve 36. haftada da lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı. - SİVAS

Sivasspor ligdeki 16. beraberliğini aldı
Sivasspor ligdeki 16. beraberliğini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Maç oynanırken sahaya inen beyaz güvercin su içip gitti
Maç oynanırken sahaya inen beyaz güvercin su içip gitti
Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, ikram edilen suyu içip stattan ayrıldı
Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, ikram edilen suyu içip stattan ayrıldı
Sergen Yalçın: Beşiktaş ilk kez şampiyonluk kaybetmeyecek
Sergen Yalçın: Beşiktaş ilk kez şampiyonluk kaybetmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mesut Özil Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivasspor ligdeki 16. beraberliğini aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 23:22:38. #1.14#

title