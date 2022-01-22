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Sivasspor ligdeki 10. beraberliğini aldı

Sivasspor ligdeki 10. beraberliğini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig'de 23. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 10. beraberliğini elde etti.

Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig'de 23. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 10. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Fenerbahçe maçıyla birlikte Süper Lig'de 23. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 10. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin 3. haftasında Göztepe ile 2-2, 4. haftada Fenerbahçe ile 1-1, 5. haftada Gaziantep ile 1-1, 9. haftada Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada Adana ile 1-1, 11. haftada Altay ile 1-1, 12. haftada Giresunspor ile 0-0, 18. haftada Çaykur Rizespor ile 1-1 ve 21. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmıştı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Haber

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