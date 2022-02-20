Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı

Fatih Karagümrük ile Spor Toto Süper Lig'de 26. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 8. mağlubiyetini elde etti.

Fatih Karagümrük ile Spor Toto Süper Lig'de 26. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 8. mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 26. maçını oynadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 8. yenilgisini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada Trabzonspor 'a 2-1, 8. haftada Beşiktaş'a 2-1, 13. haftada Başakşehir'e 2-1, 19. haftada Kayserispor'a 3-0, 22. haftada Göztepe'ye 2-1 ve 24. haftada Gaziantep FK'ya 5-1 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 26 mücadelede 33 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title