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Sivasspor ligde 8. galibiyetini aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor ligde 8. galibiyetini aldı

Yeni Malatyaspor müsabakasını 2-1 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki sekizinci galibiyetini elde etti.

Yeni Malatyaspor müsabakasını 2-1 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki sekizinci galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde sekizinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 6. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, 7. haftada da evinde Karagümrük'ü 4-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 14. haftada Hatayspor'u 4-0, 15. haftada Alanyaspor'u 1-0, 16. haftada Galatasaray'ı 1-0, 17. haftada Kasımpaşa'yı 3-1 ve 20. haftada Konyaspor'u 1-0'lık skorlarla geçti.

Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Sivasspor ligde 8. galibiyetini aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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