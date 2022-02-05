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Sivasspor, ligde 7. yenilgisini aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor, ligde 7. yenilgisini aldı

Gaziantep FK ile Spor Toto Süper Lig'de 23. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 7. mağlubiyetini elde etti.

Gaziantep Fk ile Spor Toto Süper Lig'de 23. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 7. mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Gaziantep FK mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 23. maçını oynadı. Sahadan 5-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 7. yenilgisini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada Trabzonspor'a 2-1, 8. haftada Beşiktaş'a 2-1, 13. haftada Başakşehir'e 2-1, 19. haftada Kayserispor'a 3-0 ve 22. haftada da Göztepe'ye 2-1 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 23 mücadelede 31 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü. - SİVAS

Sivasspor, ligde 7. yenilgisini aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Haber

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