Sivasspor ligde 7 maçtır yenilmiyor
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Sivasspor ligde 7 maçtır yenilmiyor

14.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:50
Sivasspor ligde 7 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Sezonun ikinci yarısına deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak başlayan kırmızı-beyazlıların daha sonra çıktığı 7 maçta da bileği bükülmedi.

Ligin 23. haftasında iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

Kırmızı-beyazlılar, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenmeyi başardı.

Sivasspor, 27. hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1 ve 29. haftada da deplasmanda Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında dün iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

Oynadığı son 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde edip hanesine 13 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 28 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 yenilgi alan kırmızı-beyazlı ekibin 37 puanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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