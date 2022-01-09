Sivasspor ligde 7. kez kazandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor ligde 7. kez kazandı

Sivasspor ligde 7. kez kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İH Konyaspor müsabakasını 1-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki yedinci galibiyetini elde etti.

İH Konyaspor müsabakasını 1-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki yedinci galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde yedinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 5 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 6. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, 7. haftada da sahasında Karagümrük'ü 4-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 14. haftada Hatayspor'u 4-0 yenerken, 15. haftada Alanyaspor'u 1-0, 16. haftada Galatasaray'ı 1-0 ve 17. haftada Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta sahasında lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Sivasspor ligde 7. kez kazandı

Bilek en sonunda büküldü! Konyaspor'un büyüsü bozuldu

Bilek en sonunda büküldü! Konyaspor'un büyüsü bozuldu

 Kıyamet koptu! Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım

Kıyamet koptu! Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım

 Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilki yaşattı

Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilki yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title