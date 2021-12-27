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Sivasspor ligde 5. kez kaybetti

Sivasspor ligde 5. kez kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayserispor ile Süper Lig'de 19. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Kayserispor ile Süper Lig'de 19. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Kayserispor mücadelesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de 19. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 5. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, ikinci haftada Trabzonspor'a 2-1, sekizinci haftada Beşiktaş'a 2-1 yenilen Sivasspor, on üçüncü haftada Başakşehir'e 2-1 mağlup olmuştu.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 19 mücadelede 26 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

(Oğuzhan Sarzep/(İHA)

Sivasspor ligde 5. kez kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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