Sivasspor, ligde 4. yenilgisini aldı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir ile Süper Lig'de 13. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Başakşehir mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 13. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 4. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, ikinci haftada Trabzonspor'a 2-1 ve sekizinci haftada Beşiktaş'a da 2-1 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 13 mücadelede 16 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet