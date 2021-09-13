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Sivasspor ligde 4 maçtır galibiyete hasret

AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Sivasspor ligde 4 maçtır galibiyete hasret

Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Geçen sezon ligin son maçında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezon oynadığı 4 lig maçını da kazanamadı.

Sivas temsilcisi, bu sezon İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 ve Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken, Göztepe ile 2-2 ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor, söz konusu 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberliği bulunan ve 2 puan toplayan Sivas ekibi, bu periyotta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı.

AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri
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