Sivasspor Kuvvet Çalıştı

07.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:19

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına Antalya'da devam etti. Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, günün ilk idmanı Belek'te kamp yapılan otelin fitness salonunda gerçekleştirildi.