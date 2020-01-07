Haberler » Spor » Sivasspor Kuvvet Çalıştı - Spor

Sivasspor Kuvvet Çalıştı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına Antalya'da devam etti. Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, günün ilk idmanı Belek'te kamp yapılan otelin fitness salonunda gerçekleştirildi.

07.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:19

Demir Grup , Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına 'da devam etti. Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, günün ilk idmanı 'te kamp yapılan otelin fitness salonunda gerçekleştirildi.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler