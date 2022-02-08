Sivasspor, kupada Bandırmaspor'a konuk olacak
AA, Halife Yalçınkaya - Spor
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Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak, müsabakada hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.
Kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve Sefa Yılmaz ile kart cezalısı Mustapha Yatabare, karşılaşmada forma giyemeyecek.
AA / Halife Yalçınkaya - Spor