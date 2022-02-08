Sivasspor, kupada Bandırmaspor'a konuk olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor, kupada Bandırmaspor'a konuk olacak

AA, Halife Yalçınkaya - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor, kupada Bandırmaspor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak, müsabakada hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve Sefa Yılmaz ile kart cezalısı Mustapha Yatabare, karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Türkiye Kupası, Bandırmaspor, Sivasspor, Eylül, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title