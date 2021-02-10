Sivasspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek
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Sivasspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek

10.02.2021 09:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:24
Sivasspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Sivas temsilcisi, son 16 turunda da Adana Demirspor'u uzatmalarda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sivasspor'da 5 eksik

???????Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano ile golcü oyuncu Olarenwaju Kayode, müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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