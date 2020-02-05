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Sivasspor kupa maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

05.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:12
Sivasspor kupa maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Ziraat 'nda yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde taktik çalışmalarla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Sivasspor, öğleden sonra hava yoluyla Antalya'ya giderek kampa girecek.

Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Kaynak: AA
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