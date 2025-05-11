BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Sivasspor küme düştü mü?

SİVASSPOR BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Bodrumspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanallarından canlı maç izlenebiliyor.

SİVASSPOR BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor Bodrumspor maçı, 11 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Sivasspor Bodrumspor maçı, saat 16:00'da başladı.

SİVASSPOR BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR,*

Sivasspor ve Bodrumspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor.

SİVASSPOR KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşıyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic ile Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş, Bodrum FK maçında forma giyemiyor.

Sivasspor'ın küme düşüp düşmeyeceği bu maç sonucu ne olursa olsun netleşmeyecek, önümüzdeki haftalarda belli olacak.