Sivasspor Kulübünden Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı
30.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:52
Sivasspor Kulübü, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sivasspor Kulübü, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA