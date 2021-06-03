SGK'dan primlerini düzenli ödeyen Sivasspor'a teşekkür belgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SGK'dan primlerini düzenli ödeyen Sivasspor'a teşekkür belgesi

SGK'dan primlerini düzenli ödeyen Sivasspor'a teşekkür belgesi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sivas İl Müdürlüğü tarafından Demir Grup Sivasspor'a teşekkür belgesi verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sivas İl Müdürlüğü tarafından Demir Grup Sivasspor'a teşekkür belgesi verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, SGK İl Müdürü Kadir Boztepe, kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret etti.

Boztepe, kulüp bünyesindeki tüm çalışanların hizmetleri SGK'ya yasal süre içinde bildirildiği ve primler düzenli ödendiği için Otyakmaz'a teşekkür belgesi verdi.

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında eleme sistemiyle program yaptıklarını belirterek, "Sivasspor'umuz 2016-2020 yılları arasında kurumumuza verilmesi gereken belgeleri tam zamanında vermiş, primleri de tam süresinde ödemiştir. Bu nedenle kurum adına imzalanan belgeyi başkanımız Mecnun Otyakmaz'a takdim ettik. Şahsım ve kurumum adına kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz ise kulübü yıllardır kimseye mahcup olmadan yönetmeye çalıştıklarını belirterek, "Çok şükür, bugüne kadar da hiç mahcup olmadık. Bundan dolayı mutluyuz. Çok hassas bir değerlendirme yaptınız. 1 kuruş bile gecikme olsa sistem tarafından elenecektik. Tüm işlemleri geciktirmeden gerçekleştiren mali işler sorumlumuz, değerli müdiremiz Gülseren hanıma çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SGK'dan primlerini düzenli ödeyen Sivasspor'a teşekkür belgesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Murat Boz İlker Kaleli Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SGK'dan primlerini düzenli ödeyen Sivasspor'a teşekkür belgesi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 19:35:48. #1.15#

title