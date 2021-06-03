SGK'dan primlerini düzenli ödeyen Sivasspor'a teşekkür belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sivas İl Müdürlüğü tarafından Demir Grup Sivasspor'a teşekkür belgesi verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sivas İl Müdürlüğü tarafından Demir Grup Sivasspor'a teşekkür belgesi verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, SGK İl Müdürü Kadir Boztepe, kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret etti.

Boztepe, kulüp bünyesindeki tüm çalışanların hizmetleri SGK'ya yasal süre içinde bildirildiği ve primler düzenli ödendiği için Otyakmaz'a teşekkür belgesi verdi.

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında eleme sistemiyle program yaptıklarını belirterek, "Sivasspor'umuz 2016-2020 yılları arasında kurumumuza verilmesi gereken belgeleri tam zamanında vermiş, primleri de tam süresinde ödemiştir. Bu nedenle kurum adına imzalanan belgeyi başkanımız Mecnun Otyakmaz'a takdim ettik. Şahsım ve kurumum adına kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz ise kulübü yıllardır kimseye mahcup olmadan yönetmeye çalıştıklarını belirterek, "Çok şükür, bugüne kadar da hiç mahcup olmadık. Bundan dolayı mutluyuz. Çok hassas bir değerlendirme yaptınız. 1 kuruş bile gecikme olsa sistem tarafından elenecektik. Tüm işlemleri geciktirmeden gerçekleştiren mali işler sorumlumuz, değerli müdiremiz Gülseren hanıma çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde