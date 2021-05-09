Sivasspor Kulübü'nden 54'üncü kuruluş yıl dönümüne özel klip
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor Kulübü'nden 54'üncü kuruluş yıl dönümüne özel klip

Sivasspor Kulübü'nden 54'üncü kuruluş yıl dönümüne özel klip
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Sivas'ta, Yolspor, Kızılırmak ve Sivas Gençlik kulüplerinin birleşmesiyle 1967 yılında kurulan Sivasspor Kulübü, kuruluşunun 54. yıl dönümüne özel klip hazırladı.

Sivas'ta, Yolspor, Kızılırmak ve Sivas Gençlik kulüplerinin birleşmesiyle 1967 yılında kurulan Sivasspor Kulübü, kuruluşunun 54. yıl dönümüne özel klip hazırladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşın klipte, çeşitli sezonlarda çekilen futbolcu, teknik adam ve yönetici fotoğraflarına yer verildi.

"Demir Grup Sivasspor'umuz 54 yaşında" başlığıyla paylaşılan klipte, "54 yıllık süreçte camiamızda görev yapmış, kulüp başkanlarına, yöneticilere, teknik adamlara, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve iyi günde kötü günde takımımızın yanında olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Yaşar Seda Sayan Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Serdar Aziz Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivasspor Kulübü'nden 54'üncü kuruluş yıl dönümüne özel klip - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 11:38:01. #1.15#

title