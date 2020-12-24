Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz: "Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz"
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Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz: "Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz"

24.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:22

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, "Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz.

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, "Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz." dedi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kadrolarındaki birçok futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle zorluklar yaşadıklarını belirten Otyakmaz, "Futbolcular koronavirüsü atlatıp geri döndüğünde ve maç trafiğinde biraz azalma olduğunda, kadromuz geniş olduğundan galibiyetlerin geleceğinden emindik." diye konuştu.

Otyakmaz, kendilerine inanmayanlar olduğunu, taraftarlar arasında bazı çatlak sesler çıkmaya başladığını dile getirerek, "Bize güvenmelerini söylemiştik. Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda biraz daha üzerine koyacağız ve üst sıraları zorlamaya devam edeceğiz. Kupada da hedefimize devam edeceğiz. İyi bir takımız, bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligin 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili de Otyakmaz, "Beşiktaş karşılaşması, önemli bir karşılaşma. İstanbul'da oyuncu arkadaşlarımızın ayrı bir motivasyona ihtiyacı yok. Önemli bir takımla oynayacaklar, eski hocamızla karşılaşacağız. İnşallah puan alacağımız bir karşılaşma olur diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz: 'Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz'
Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz: 'Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz'
Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz: 'Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz'
Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz: 'Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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